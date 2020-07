Calciomercato Inter, il Manchester United si fa avanti per Milan Skriniar: ecco la super offerta da parte dei Red Devils

Futuro in discussione per molti elementi in casa Inter, il finale di campionato non all’altezza delle aspettative potrebbe spingere la dirigenza a riconsiderare la sua posizione su alcuni aspetti. Tra i giocatori in bilico c’è Milan Skriniar, che nella difesa a tre targata Conte non ha convinto. A fronte di una offerta importante, lo slovacco potrebbe anche partire. Estimatori per lui non mancano, anzi, specialmente in Premier League. Si rifa’ sotto il Manchester United per lui e secondo il ‘Mirror’ i ‘Red Devils’ avrebbero in canna un’offerta da ben 65 milioni di euro. Una cifra a cui sarebbe difficile dire di no e che potrebbe dare l’occasione all’Inter per investire sul mercato in entrata.

Il Manchester United vuole aggiudicarsi il derby con il City che per primo aveva messo Skriniar nel mirino. L’obiettivo è quello di formare una super coppia difensiva con Maguire. Dopo aver rifiutato le offerte arrivate dal Real Madrid e dal Bayern Monaco, stavolta l’Inter potrebbe cedere Skriniar: l’ex sampdoriano gradirebbe un’esperienza in Premier League.

