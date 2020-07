Nuove dichiarazioni dell’attaccante svedese, Zlatan Ibrahimovic, ormai sempre più lontano dal Milan

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. Nella lunga intervista rilasciata a ‘Sportweek’, l’attaccante svedese ha rivelato di aver ricevuto una chiamata da Galliani, rifilando di fatto più di una frecciata al Milan e in particolare a Gazidis: “Mi ha chiamato Galliani: “Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 km da Milano c’è il tuo vecchio Milan (ride, ndr)”. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 38enne ha poi proseguito: “Quando mi ha portato per la prima volta al Milan è venuto a casa mia in Svezia: “Non me ne vado finché non vieni con me”. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare, le ho detto, o non va via. Quando vuoi qualcosa devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole“. Infine, sull’ipotesi ritiro: “È difficile parlare adesso. Vediamo come sto tra due mesi e cosa succede con il club. Un’altra squadra? Io non chiudo mai le porte. Però vado solo in un club dove comando, non in un posto dove le tue parole non valgono niente. E poi ho tante cose in giro da fare. E ho una famiglia anche”.

