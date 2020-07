Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: si chiude!

Ottimismo in Spagna per il buon esito della trattativa Lautaro Martinez-Barcellona. L’affare alla fine si farà anche se serve tempo

Ormai tutto è apparecchiato per il colpo Lautaro Martinez per il Barcellona. E’ questa l’ultima news che arriva dalla Spagna in merito all’attaccante argentino dell’Inter.

Il giocatore – non è più un segreto – è l’obiettivo numero uno del club blaugrana: secondo ‘Marca’ l’affare andrà a buon fine ma al momento ci sono ancora due ostacoli da superare.

Il Barcellona, dopo la cessione di Arthur alla Juventus, è chiamato a vendere ancora un altro giocatore. Il secondo ostacolo è legato al prezzo di Lautaro Martinez. Il noto quotidiano sottolinea che la clausola, scaduta lo scorso 7 luglio, non è mai stata un problema, e che l’affare dovrebbe decollare con una valutazione da 120 milioni di euro.

I blaugrana però non sborseranno questa cifra per intero ma dovrebbero versare nelle casse dell’Inter 70 milioni più un paio di giocatori. C’è così da individuare quali saranno le contropartite tecniche che i nerazzurri gradiranno.

I problemi dunque, nonostante l’ottimismo spagnolo, non sembrano pochi.

