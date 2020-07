Calciomercato Milan, Capello scettico sul nuovo corso rossonero: il parere dell’ex allenatore su Rangnick e sul futuro di Pioli e Ibrahimovic

Il Milan prepara il nuovo ciclo a partire dalla prossima stagione, ma con diversi nodi ancora da sciogliere. E tra i commentatori, non tutti vedono con favore l’ennesimo stravolgimento. Come Fabio Capello, che alla ‘Gazzetta dello Sport’ spiega: “Rangnick ha delle idee, ma credo che anche gli attuali dirigenti e l’attuale allenatore saprebbero dove mettere le mani. Ripartendo da zero si perdono altri anni. Pioli ha fatto un grande lavoro e Maldini può essere utile e merita un ruolo non di sola rappresentanza. Li terrei, così come Ibrahimovic, la cui presenza sarebbe indispensabile. Chiediamoci perché la Juventus conferma Buffon e Chiellini…”.

