Calciomercato Inter, mossa a sorpresa | Sacrificio Eriksen

Pur di arrivare ad un top player molto gradito a centrocampo, Conte potrebbe anche rinunciare a Christian Eriksen dopo appena mezza stagione

Operazione risalita per l’Inter dopo il pesante KO casalingo contro il Bologna. Antonio Conte va infatti a caccia di riscatto mentre la dirigenza pensa già alla prossima finestra di calciomercato che si preannuncia estremamente ricca di sorprese. Non mancherà infatti una piccola rivoluzione in casa interista con il tecnico salentino che, come sottolineato da ‘Sportmediaset’, di fatto ritiene incedibile il solo Lukaku e sarebbe disposto ad alcuni sacrifici pur di arrivare ai suoi top player preferiti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi stoppa Lautaro Martinez

Stando a quanto sottolineato in un servizio di oggi, se lo aiutasse ad arrivare a un giocatore più funzionale al suo 3-5-2, come i vari Milinkovic-Savic, Pogba o Zaniolo, Antonio Conte sarebbe anche disposto a fare a meno persino di Eriksen. Il danese arrivato a gennaio come colpo da novanta non ha di certo incantato ed ha offerto un rendimento troppo altalenante. Un problema di tattica che l’ex allenatore della Juventus vorrebbe risolvere inserendo qualche altro calciatore, rinunciando magari anche allo stesso Eriksen che potrebbe quindi salutare a sorpresa, senza escluderne l’inserimento in un maxi scambio per il grande sogno Pogba. Il condizionale resta d’obbligo e molto dipenderà anche dal prosieguo della stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Inter, sprint dalla Russia per Gaich | Ultime di CM.IT

Inter, Zaniolo nei pensieri di Conte | Occhio allo ‘sconto’ anti-Juve