L’Inter insiste per Emerson Palmieri dopo il colpo Hakimi sulla corsia destra. Il club nerazzurro potrebbe presto accelerare per il terzino sinistro del Chelsea, anche per anticipare la concorrenza della Juventus. Stando a ‘Tuttosport’ ci sarebbe ancora distanza sulle valutazioni dell’ex Roma: Marotta non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni tra prestito e diritto di riscatto, mentre i londinesi chiedono 30 milioni di euro.

Inter, doppio colpo dal Chelsea: Emerson più Giroud

Non è da escludere che l’Inter per quella cifra faccia una controproposta ai ‘Blues’ cercando di inserire nell’operazione anche Giroud, sempre nei pensieri di Conte. Il centravanti francese è un pupillo del tecnico salentino, con lo stesso campione del mondo che potrebbe comunque lasciare Londra malgrado il rinnovo dei mesi scorsi. Una pista tornata in auge anche per i costi eccessivi dell’affare Dzeko, che a Roma percepisce un ingaggio da oltre 7 milioni: troppi per una riserva di lusso dietro Lukaku e Lautaro. Lo stesso Giroud nelle scorse settimane era stato accostato pure alla Juve in Italia. L’Inter avrebbe il sì e la disponibilità sia di Emerson che di Giroud e lavora per trovare l’intesa con il Chelsea.

