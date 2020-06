Calciomercato Inter, colpo Giroud: l’ammissione del bomber

Parla Olivier Giroud. Il bomber francese – accostato all’Inter ma anche alla Lazio – ha ammesso di essere stato vicino all’addio al Chelsea.

Olivier Giroud sarebbe potuto sbarcare in Italia nel corso del calciomercato di gennaio. La Lazio e l’Inter lo hanno cercato con insistenza ma alla fine è rimasto al Chelsea. Nelle settimane scorso il giocatore è tornato ad essere in orbita nerazzurra ma il rinnovo del contratto ha spazzato via ogni dubbio.

L’addio ai londinesi – come dichiarato dallo stesso Giroud sui canali ufficiali del Chelsea – era davvero probabile: “Sì, è vero, ho quasi lasciato il club, ma Dio voleva davvero che rimanessi – ammette il bomber – Non tornerò su quello che è successo, ma l’allenatore mi ha parlato in privato assicurandomi che mi avrebbe fatto giocare più partite. Ha mantenuto la parola e, appena ce n’è stata l’occasione, ho ricambiato la fiducia riposta in me”.

