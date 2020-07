Calciomercato Napoli, arriva la decisione di Osimhen

Arriva la decisione di Victor Osimhen sull’offerta presentata dal Napoli: l’attaccante del Lille è già stato in città negli scorsi giorni

E’ il giorno della decisione di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano dovrà dare la sua risposta all’offerta del Napoli. Osita Okolo, cognato del calciatore del Lille e membro del suo entourage, ha spiegato a ‘Kiss Kiss Napoli’ che oggi ci sarà il vertice decisivo: “Non è v ero che Osimhen sta aspettando chiamate alla Premier League. Si tratta di una decisione personale che tocca la sfera privata e professionale”. Una decisione però sarà presa a brevissimo: “Oggi ci sarà un meeting con il suo entourage e presto sarà comunicata la sua decisione”.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli ha proposto all’attaccante del Lille un contratto quinquennale da quattro milioni di euro a stagione, bonus compresi. Anche la trattativa con il club francese è in fase avanzata e mancano soltanto da definire alcuni bonus. Se dovesse arrivare il sì di Osimhen agli azzurri, una volta trovato l’accordo totale con il Lille il calciatore tornerà in Italia per le visite mediche.