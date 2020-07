La Juventus continua a muoversi sul mercato e uno dei suoi grandi obiettivi è in casa Chelsea: in questo senso Frank Lampard sembra aver fornito un assist importante

La Juventus spreca il primo match point scudetto, facendosi rimontare due gol e andando ko a ‘San Siro’. Intanto i bianconeri sono sempre a caccia di rinforzi sul calciomercato e qualche sorpresa potrebbe ancora arrivare a centrocampo. L’arrivo di Arthur non è l’unico nella mente di Paratici, ma soprattutto di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus non ha mai smesso di pensare a Jorginho e da Londra continuano ad arrivare segnali positivi per il mercato bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, sostituzione indigesta: Higuain furioso

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, ‘asse’ sul mercato | I nomi per lo scambio

Calciomercato Juventus, Lampard mette fuori dal progetto Jorginho

Ieri il Chelsea ha giocato in casa del Crystal Palace, battendo i padroni di casa 3-2. Ma la notizia più importante in chiave Juventus è senza dubbio la scelta, piuttosto forte, di Frank Lampard. Il manager dei Blues, infatti, che da quattro partite aveva messo Kante in cabina di regia con Jorginho in panchina, anche con il francese indisponibile ha dato un segnale netto. Invece di inserire, come naturale, l’italo-brasiliano, in mezzo al campo hanno giocato addirittura Barkley e Gilmour, con l’ex Napoli entrato solo nella ripresa. Un sintomo che Jorginho, fondamentalmente, è fuori dal progetto Chelsea. E non si tratta solo di un momento.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il costo del regista, scrive ‘Tuttosport’, è sceso fino a circa 40 milioni di euro: la Juventus non vuole investire cifre enormi in questa finestra di mercato. Per questo si potrebbe puntare a un prestito biennale, stile Cuadrado, per contenere i costi. Sul fronte Milik, invece, si sta tentando di trovare un punto d’incontro sulla richiesta del Napoli di 40-50 milioni, spingendo sull’inserimento di contropartite come Bernardeschi, Rugani, Romero e Luca Pellegrini. E intanto Paratici lavora anche sui tavoli Dzeko e Raul Jimenez.