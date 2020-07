Milan-Juventus, ‘asse’ sul mercato | I nomi per lo scambio

Dal campo al calciomercato: Milan-Juventus e il possibile scambio nella prossima campagna acquisti. Ecco i candidati

Avversarie sul prato del ‘Meazza’, possibili ‘alleate’ sul calciomercato. Parliamo di Milan e Juventus, di uno scambio tra i due club che potrebbe andare in porto nella prossima sessione, considerati i buoni rapporti. Ovviamente con annesse plusvalenze, perché il bilancio è la prima (per non dire l’unica) cosa che conte nel calcio di oggi.

La Juve potrebbe mettere sul piatto Federico Bernardeschi, ma anche altri calciatori non rientranti nei piani futuri – ma con ingaggi più ‘sostenibili’ rispetto a quello dell’ex Fiorentina – quali Romero, Rugani e Marko Pjaca. L’esterno croato ha forse le caratteristiche per stuzzicare più degli altri il neo deus ex machina rossonero, Ralf Rangnick. In cambio il Milan uno come Paqueta, ma occhio pure a Kessie già nel mirino dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, CR7 anticipa l’addio | Nuovo partner per Dybala: 222 milioni!