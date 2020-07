La Juventus e il Manchester City sono i club in pole per Adama Traore, uno dei giocatori più in vista della Premier. L’attaccante vuole lasciare il Wolverhampton se non centrerà la Champions.

Adama Traore (24 anni) è uno dei calciatori più in vista di questa Premier League. L’esterno offensivo del Wolverhampton, autore di quattro gol e nove assist (il migliore dopo De Bruyne in passaggi decisivi), è finito sulla lista di diverse big europee e avrebbe intenzione di cambiare club nel caso in cui i Wolves non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Bartomeu sull’affare Pjanic-Arthur: “Non serviva per quadrare conti”

E, in caso di addio, le due società in prima fila per convincerlo sono, secondo una fonte autorevole come ‘ESPN’, Juventus e Manchester City. Gli inglesi cercano il sostituto di Leroy Sane, che si è trasferito al Bayern per 49 milioni di euro la scorsa settimana, mentre i bianconeri vorrebbero ringiovanire il pacchetto di esterni d’attacco viste le età di Cristiano Ronaldo (35), Juan Cuadrado (32) e Douglas Costa (29). Gli inglesi, ovviamente, non hanno intenzione di regalare il loro gioiello e chiederanno oltre 60 milioni di euro per privarsene. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero puntare sui buoni uffici del super agente Jorge Mendes con la società inglese.

Il Barcellona, club nel quale Traore è cresciuto, resta ancora sulle sue tracce, ma l’interesse per motivi tecnici ed economici potrebbe riaprirsi solo se il giocatore restasse un’altra stagione al Wolverhampton, quindi dal 2021.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan-Juventus, i convocati di Sarri | Due assenze e due ritorni

Milan-Juventus | Formazioni, calciomercato e dove vederla in tv