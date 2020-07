Juventus, buone notizie per Sarri: le ultime su Chiellini e Alex Sandro

La Juventus si avvicina ad ampie falcate alla sfida di domani sera contro il Milan a San Siro. Da sciogliere ancora il dubbio legato ad Alex Sandro e Chiellini

Prosegue il lavoro della Juventus in vista della sfida di domani sera contro il Milan di Pioli e Ibrahimovic, ritrovatosi dopo l’ultima convincente vittoria sul campo della Lazio. Un confronto non semplice per la compagine di Sarri che vanta attualmente 7 punti di margine proprio sui biancocelesti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Arrivano buone notizie dai campi di allenamento per il tecnico dei piemontesi visto che Chiellini e Alex Sandro hanno svolto sessione completa insieme al resto del gruppo nella giornata odierna. Possibile che vengano convocati per domani.

