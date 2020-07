La Juventus, dopo il successo sul Torino, è già al lavoro in vista della gara di martedì contro il Milan. Intanto arrivano buone notizie da Alex Sandro e Chiellini

Vittoria convincente per la Juventus nel derby di ieri contro il Torino. Un successo che unito al KO della Lazio ha portato i bianconeri a +7 in classifica. Un bottino rassicurante che dovrà essere difeso nella sfida di martedì contro il Milan. In tal senso la truppa di Sarri è già al lavoro ed arriva anche una buona notizia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come si apprende dal sito ufficiale della stessa Juventus: “Lavoro di recupero per chi ha giocato ieri pomeriggio e lavoro tecnico con possessi palla e partita per il resto del gruppo. Gruppo al quale si sono aggiunti anche Alex Sandro e Giorgio Chiellini“.

