Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole chiudere l’affare con il Lille per Osimhen e Gabriel. Previsto un nuovo contatto

Il Napoli stringe i tempi per Victor Osimhen. L’attaccante del Lille si è preso ancora qualche giorno prima dell’ok definitivo, ma in casa azzurra filtra sempre maggiore ottimismo. Come anticipato da Calciomercato.it, gli incontri avvenuti in settimana hanno avvicinato ulteriormente le parti, con De Laurentiis che punta a chiudere in fretta l’operazione. Ma non solo per Osimhen. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i colloqui con il club francese si sono ulteriormente intensificati nelle ultime ore e domani ci sarà un nuovo contatto telefonico tra De Laurentiis e il presidente del Lille. La dirigenza sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 85 milioni complessivi per portare in azzurro anche il difensore centrale Gabriel. Sono dunque ore decisive sull’asse Napoli-Lille.

