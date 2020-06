Calciomercato Milan, Szoboszlai si avvicina: le ultime sulla trattativa

Il Milan è pronto a chiudere per Dominik Szoboszlai. Contatti continui con l’agente del centrocampista del Salisburgo: parti sempre più vicine

Dominik Szoboszlai è un obiettivo concreto del Milan. I rossoneri vogliono regalarsi il forte centrocampista del Salisburgo per rafforzare un reparto a cui serve qualità.

Il nome dell’ungherese classe 2000 è in cima alla lista dei desideri di Ralf Rangnick, candidato numero uno per la panchina, e questi giorni la trattativa avrebbe subito un’acellerata: come riporta ‘Sportmediaset’, ci sarebbero stati continui contatti con l’agente del giocatore, Matyas Esterhazy, con un avvicinamento tra le parti. La figura del tecnico tedesco dovrebbe risultare decisiva per il buon esito dell’affare.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calciomercato CLICCA QUI

La richiesta del Salisburgo, che ieri con le parole del suo ds, ha aperto alla cessione di Szoboszlai, continua ad essere di 25 milioni di euro. Il Milan, invece, al momento, ne metterebbe 20 sul piatto.

L’affare dunque potrebbe chiudersi presto a metà strada con Lazio, Psg e Arsenal beffate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, incontro per Donnarumma | Giorni decisivi

Calciomercato Milan, sprazzi di Saelemaekers: le ultime sul riscatto