Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: l’annuncio del Salisburgo

Il Direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, fa chiarezza sul futuro di Dominik Szoboszlai, centrocampista finito nel mirino del Milan ma non solo

In questi giorni si parla tanto della possibilità di un approdo al Milan di Dominik Szoboszlai. Il talentuoso centrocampista del Salisburgo sarebbe un’esplicita richiesta di Ralf Rangnick, candidato numero uno a sedere sulla panchina del club rossonero.

La concorrenza per il calciatore, però, non manca: oltre alla Lazio, che lo segue da tempo, gli ultimi rumors di calciomercato lo hanno accostato al Psg.

In merito all’interessamento dei francesi, il Ds del Salisburgo, Christoph Freund, si è così espresso: “Posso negarlo, il PSG non ci ha contattati – ammette ai microfoni di Sky Sport Austria – Ovviamente è bello quando i giocatori crescono così rapidamente. Per Dominik nessun club ci ha ancora contattato ufficialmente. Ma se continua a giocare in questo modo, posso immaginare che i grandi club di tutta Europa potrebbero essere interessati a lui”.

RANGNICK – “Abbiamo avuto pochissimi contatti nelle ultime settimane – prosegue Freund – Non so se diventerà responsabile dell’area tecnica del Milan. Indipendentemente da ciò, è fondamentale che i nostri ragazzi si sviluppino bene e poi diventino interessanti per i grandi club. Per noi è fondamentale far crescere i nostri ragazzi di talento”.

