Tanguy è uno dei giocatori del momento. Il giovane difensore del Psg ha un contratto in scadenza nel 2002 e piace davvero a tante squadre, non solo al Milan

Si infiamma il calciomercato attorno a Tanguy Kouassi. Il giovane difensore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Psg e molti club si stanno muovendo per cercare di accaparrarselo.

Tra le squadre in prima fila c’è certamente il Milan. I rossoneri hanno sempre avuto un occhio di attenzione per il mercato francese, grazie al lavoro di Moncada.

Gazidis con i suoi uomini hanno messo sul tavolo un ricco quinquennale per il giocatore che non ha ancora preso una decisione finale.

Ogni giorno, infatti, arrivano novità che possono cambiare il futuro di Kouassi: il Psg non vuole mollarlo ma c’è da fare i conti – secondo quanto riportato da Manu Lonjon, riporta Le10Sport – con una super offerta da parte del Borussia Dortmund, che potrebbe sbaragliare la concorrenza. Su Kouassi si registra anche l’interesse da parte di Rennes e Lipsia.

