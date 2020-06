Juventus, Chiellini: “Ecco il mio futuro. Da piccolo tifavo Milan”

Parla Giorgio Chiellini. Il difensore si è raccontato nel corso di un intervento Instagram con Martina Colombari. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro e non solo

Giorgio Chiellini – nel corso di un intervento Instagram con Martina Colombari – tra i tanti argomenti trattati ha parlato anche del suo futuro: “Il prossimo anno cercherò di capire come sto – ammette il difensore della Juventus – Sicuro gioco un altro anno, poi vediamo come reggono le gambe. Ci sta che possa smettere il prossimo farne uno in più. Vorrei continuare nel calcio perché è la mia vita, magari con un ruolo più dirigenziale che di campo, ma nella vita non si sa mai. Dovrò dare la giusta importanza anche alla famiglia e allo studio, ma quello mi piace”.

INFORTUNIO – “Se l’infortunio mi fosse capitato dieci anni fa non avrei avuto la serenità per accettarlo – prosegue Chiellini – Oggi capisco che ci può stare e ho trasformato l’energia per tornare. Il primo periodo ho sentito una scarica di energia forte, fai fisioterapia e vai a mille, anche se fa male. Quando togli le stampelle valuti i miglioramenti, a volte sono impercettibili: ti sforzi tanto per recuperare poco per volta”.

FEDE ROSSONERA – “Io ero tifoso del Milan e lo sono stato fino a quando non sono arrivato in Serie A. Mentre mio fratello era juventino e ci prendevamo in giro, come mio padre con mia madre che era milanista. Quando ho firmato per i bianconeri non ti dico cosa è successo…”.

