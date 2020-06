Calciomercato Inter, il Verona fa il prezzo e spera nell’asta per Kumbulla

Il presidente del Verona Setti vuole tra i 30 e i 35 milioni per Kumbulla: l’Inter e la Lazio puntano ad inserire contropartite, Juventus pista più fredda.

Marash Kumbulla è certamente una delle giovani rivelazioni della Serie A. Il centrale italo-albanese, prodotto del vivaio del Verona, si sta affermando in gialloblù e ha attirato su di sè l’interesse dei grandi club italiani. L’Inter è in vantaggio nella corsa al giovane centrale, ma attenzione alla Lazio, mentre la Juventus sembra essere più defilata, come riferito da Calciomercato.it. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, 30 milioni per Kumbulla

Il Verona, visto il grande interesse per il ragazzo, spera in un’asta. E come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club veneto avrebbe fissato il prezzo del giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’Inter non sembra intenzionato a spendere una cifra simile ed è pronto ad inserire alcune contropartite per abbassare il prezzo, come Salcedo e Dimarco, entrambi in prestito al Verona. I nerazzurri sono i favoriti, ma la Lazio non molla. Tare ha individuato nel ragazzo un obiettivo per il presente e il futuro biancoceleste e i capitolini potrebbero offrire già al giocatore una maglia da titolare.

Più defilata e complicata la pista Juventus. Sarri, che a differenza di Conte e Inzaghi gioca con una difesa a quattro, ha già tanti centrali in rosa. Di certo nessun club sembra intenzionato a spendere la cifra chiesta dal presidente gialloblù Setti.

