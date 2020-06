Serie A, si riparte: il calendario per corsa scudetto, Champions e salvezza

Serie A, in vista della ripresa analizziamo il calendario delle varie contendenti per corsa scudetto, Champions e salvezza

La Serie A scalda i motori in vista della ripartenza tanto attesa. Dal 20 giugno, si ricomincia con i quattro recuperi della 25a giornata, quindi, da lunedì 22 giugno in poi, tour de force per tutti: gare ogni tre giorni per la lunghissima volata che condurrà fino al 2 agosto. Dodici giornate da vivere a rotta di collo, con tutti i verdetti ancora in ballo. Questo, al netto di eventuali nuove sospensioni per casi di contagio da coronavirus tra i giocatori che potrebbero portare alla disputa dei playoff o alla formazione della classifica con l’ormai celebre ‘algoritmo’. Analizziamo il calendario di un’estate bollente, dalla lotta scudetto tra Juventus e Lazio alla corsa per Champions ed Europa League, fino alla lotta salvezza.

Serie A, corsa scudetto: Juventus-Lazio il 20 luglio, ma l’Inter…

Si ricomincia con la Juventus davanti alla Lazio di una sola lunghezza. Atalanta-Lazio, nel programma della 27a giornata (24 giugno), può fornire subito l’assist ai bianconeri per l’allungo. Occhio però al trittico che attenderà la banda di Sarri tra la 30a e la 32a giornata, con Juventus-Torino, Milan-Juventus e Juventus-Atalanta in otto giorni (4 luglio, 7 luglio e 11 luglio). Nello stesso periodo, la Lazio avrà soltanto il Milan (4 luglio) come ostacolo principale prima dello scontro diretto del 20 luglio a Torino. Ultimi 90 minuti, se saranno decisivi, da far tremare i polsi: Juventus-Roma e Napoli-Lazio. Attenzione a considerare l’Inter tagliata fuori: vincendo il recupero con la Sampdoria, Conte può ripartire a -6. E fino a Roma-Inter del 19 luglio (34a giornata) ha un calendario da potenziale filotto. Anche per i nerazzurri, però, finale ad altissima tensione: Inter-Napoli alla penultima, Atalanta-Inter a seguire.

Serie A, lotta Champions ed Europa League: Atalanta davanti alla Roma, mina vagante Napoli

Tiene banco anche la lotta per l’Europa che coinvolge numerose squadre. Per il quarto posto che vale la Champions, al momento Atalanta in chiaro vantaggio: il recupero con il Sassuolo può portare Gasperini a +6 sulla Roma e a +12 sul Napoli. Ma il calendario non da’ una mano ai nerazzurri e potrebbe riaprire tutti i giochi. Il già citato match con la Lazio del 24 giugno è carico di insidie, il 2 luglio c’è Atalanta-Napoli. Con Napoli-Roma il 5 luglio, vincendo entrambi gli scontri diretti gli azzurri potrebbero ritornare in corsa abbastanza clamorosamente. Dal punto di vista dei giallorossi, occhio anche a Milan-Roma del 28 giugno, all’orario piuttosto infido delle 17.15. Altro snodo cruciale alla 32a giornata, con Juventus-Atalanta (11 luglio) e Napoli-Milan (12 luglio). In ottica Europa League, i rossoneri dovranno confrontarsi anche con la Juventus il 4 luglio. Strada in salita, ma mai dire mai. Prima delle già citate ultime due giornate in apnea per tutti: il calendario più duro nel finale ce l’ha il Napoli, con Inter e Lazio prima della Champions.

Serie A, lotta salvezza: bagarre per almeno otto squadre

Ancora tutto aperto per la lotta salvezza. Più staccate, sul fondo della classifica, Spal e Brescia, a -7 e -9 dal quartultimo posto, ma la cadenza ravvicinata delle gare può rimettere tutto in discussione. Classifica oltretutto cortissima dai 25 punti di Genoa e Lecce ai 32 di Sassuolo e Cagliari, con otto squadre in otto punti. In mezzo, anche Fiorentina, Udinese, Sampdoria e Torino. Per tutte, l’imperativo è fare punti il prima possibile, per evitare un finale all’arma bianca. Numerosi scontri diretti fondamentali in vista. Brescia-Genoa (28a giornata, 27 giugno) è forse l’ultima occasione per i lombardi per tornare in corsa, occhi puntati anche su Lecce-Sampdoria (29a giornata, 1 luglio) e su Genoa-Lecce (34a giornata, 19 luglio). Snodo cruciale alla 35a giornata (22 luglio) con Lecce-Brescia e Sampdoria-Genoa in contemporanea.

