Tutti gli aggiornamenti legati al virus che sta flagellando l’Italia e il mondo

Nella ‘Fase 2’ del Coronavirus, il trend del contagio prosegue la discesa e l’Italia procede con misure sempre meno restrittive. Stilato il calendario ufficiale della Serie A in vista della ripartenza, domani il via libera agli spostamenti in tutta Italia: clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus.

LIVE

8.00 – Il calendario ufficiale della Serie A: si parte con i recuperi, fissata la data anche del big match Juventus-Lazio

07.30 – Da domani, 3 giugno, sarà possibile spostarsi tra Regioni in tutta Italia senza alcuna limitazione