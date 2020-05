La Juventus vuole riuscire a mettere a disposizione di Maurizio Sarri un suo pupillo, Jorginho. La trattativa con il Chelsea è avviata

La trattativa per Miralem Pjanic al Barcellona è in pericolo. Dalla Spagna – come raccontato stamani – riportano le difficoltà nel trovare un accordo sulle contropartite tecnico. Arthur, che però come raccontato da Calciomercato.it continua a ribadire la volontà di restare al Barça.

La sensazione è comunque, che in un modo o nell’altro, l’ex giocatore della Roma alla fine lascerà la Juventus.

Pjanic – come riporta Sport – sarebbe stato offerto anche al Chelsea per arrivare a Jorginho. L’ex Napoli è l’obiettivo primario di Maurizio Sarri, che vorrebbe tornare ad allenarlo.

Sul tavolo, visto il rifiuto del bosniaco di trasferirsi a Londra, sono così finiti altri profili come Douglas Costa, Bernardeschi, Sandro e Rabiot.

