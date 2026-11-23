Il betting è diventato uno tra i principali finanziatori del calcio europeo. Secondo la relazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, pubblicata in Senato e aggiornata al 31 luglio 2026, le aziende di scommesse e gioco sono quelle che investono di più nelle sponsorizzazioni di maglia, coprendo il 24% delle squadre dei massimi campionati delle 55 federazioni europee: un club su quattro. Una presenza rilevante per i ricavi dei club, ma da anni al centro di discussioni e interventi normativi. Le risposte dei singoli Paesi sono molto diverse e l’Italia rappresenta un caso a parte.

Dalla Premier League ai campionati del Sud e dell’Est Europa

Il legame più evidente è quello con il calcio inglese, dove per anni i marchi di scommesse hanno occupato il fronte di molte maglie della Premier League. Proprio per questo i club hanno scelto di autoregolamentarsi: dalla stagione 2026/27 è in vigore un divieto volontario per gli sponsor di betting sul fronte della divisa che, secondo le stime dei media britannici, costerà complessivamente circa 91 milioni di euro, soprattutto alle società medio-piccole. In Portogallo, Grecia e in diversi campionati dell’Est il gioco è spesso il primo settore per numero di sponsor di maglia, mentre in Belgio le restrizioni introdotte dal 2025 hanno spinto alcuni club a esporre marchi secondari di notizie sportive collegati agli operatori.

Il quadro normativo europeo: quando le scommesse finanziano lo sport

Accanto ai divieti, molti Paesi hanno scelto un’altra strada, ricordata dalla stessa Commissione: imporre alle aziende di betting di destinare una quota del fatturato al sistema sportivo. In Francia il cosiddetto diritto alla scommessa riconosce alle leghe la proprietà intellettuale delle competizioni: i concessionari versano alla Ligue de Football Professionnel fino al 2% della raccolta sulle partite di Ligue 1 e Ligue 2, mentre una trattenuta dell’1,8% sul fatturato delle scommesse va all’Agence Nationale du Sport, destinata allo sport di base. Un sistema simile esiste in Turchia. Il Portogallo ha introdotto nel 2015 un prelievo del 3,5% sul fatturato delle scommesse sul calcio, ripartito tra federazione, lega professionistica e competizioni Uefa per club, mentre la Grecia dal 2021 tassa le vincite e destina il ricavato per metà allo sport professionistico e per metà a quello dilettantistico. Il principio è che una parte della raccolta torni a chi organizza lo spettacolo sportivo.

Il caso italiano: dal Decreto Dignità ai marchi di infotainment

In Italia la storia ha preso un’altra direzione. Quando entrò in vigore il Decreto Dignità, secondo il ReportCalcio della FIGC, 15 club di Serie A avevano accordi con operatori del settore. L’articolo 9 del decreto legge 87/2018 ha vietato ogni forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, sponsorizzazioni comprese, con linee guida applicative affidate all’Agcom. La stessa FIGC stima per la Serie A mancati introiti per circa 600 milioni di euro tra il 2019/20 e il 2024/25, mentre la Lega chiede da tempo di rivedere la norma.

Nel frattempo, il settore del betting digitale ha assunto un ruolo sempre più di rilievo e popolare ed ha raggiunto livelli mai toccati finora. Nelle principali trasmissioni sportive, è ormai consuetudine vedere la pubblicità di un operatore. Ma non solo: anche molte grandi società calcistiche italiane possono vantare accordi di sponsorizzazione con i migliori siti di scommesse in circolazione. Lo fanno attraverso marchi di infotainment, portali di informazione sportiva riconducibili ai gruppi del gioco che non offrono scommesse: il caso più noto è quello dell’Inter con Betsson Sport, accordo da circa 30 milioni di euro a stagione. Come evidenzia la relazione annuale della Commissione, nella scorsa stagione tre club di Serie A esponevano questi brand sulla maglia e all’inizio di quella in corso sono state firmate altre tre partnership, dopo il via libera dell’Agcom. Diverso l’epilogo dell’intesa tra Lazio e Polymarket, siglata ad aprile 2026 e risolta consensualmente a metà agosto, dopo l’oscuramento della piattaforma disposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.