Questa non è Juve: la scelta sul futuro di Spalletti | CM

Tante le responsabilità dell’ex Ct della Nazionale, ma non è l’unico colpevole della crisi bianconera. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in panchina

Così non ci siamo proprio… Una Juventus spenta e senza mordente viene azzannata dalla Lazio di ‘Ringhio’ Gattuso, meritatamente in testa alla classifica insieme ai campioni d’Italia dell’Inter per quello che si è visto in campo dopo le prime 7 giornate di Serie A.

Juve finora impeccabile in Europa, mentre in Italia la storia è un’altra e racconta di una squadra in palese difficoltà tra la fine della scorsa stagione e questa prima parte di campionato. Luciano Spalletti evidentemente finisce sula ghigliottina della critica, ma non è l’unico colpevole della crisi bianconera.

Crisi Juventus: Spalletti non è l’unico colpevole

La rosa della ‘Vecchia Signora’ ha delle lacune evidente un po’ in tutti i reparti e le scelte di mercato della nuova dirigenza non stanno pagando al momento.

Sul banco degli imputati finiscono tutti: allenatore, società e giocatori. “Fino a sabato la squadra mi seguiva, dopo questa prestazione non lo so”, le parole di Spalletti che fanno riflettere al termine della roboante sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Lazio.

Panchina Juve, le ultime sul futuro di Spalletti

La contestazione e i fischi sonori del pubblico certificano il periodo complicato della Juve, con il mister di Certaldo che ha collezionato addirittura un punto in meno rispetto al predecessore Tudor nel confronto con la proiezione dello scorso campionato.

La proprietà e la dirigenza hanno rinnovato la fiducia a Spalletti, ma inevitabilmente ci saranno delle riflessioni alla Continassa sull’operato dell’allenatore come raccolto da Calciomercato.it. L’ex Ct della Nazionale adesso non rischia, forte anche della stima di John Elkann che ad aprile ha dato il via libera per il rinnovo fino al 2028 a circa 6 milioni netti a stagione (bonus compresi).

Ma con alle spalle inoltre la scomoda ombra di Conte (invocato dai tifosi), le prossime 6 partite prima della sosta di novembre rischiano di essere decisive per Luciano Spalletti. Nel bene o nel male.