I guai non finiscono per la Juve: infortunio dopo la Lazio e lungo stop

Momento negativo per la Juventus, travolta in campionato dalla Lazio: Spalletti deve incassare l’ennesimo infortunio

Piove davvero sul bagnato per la Juventus dopo la ‘scoppola’ rimediata all’Allianz Stadium contro la Lazio.

Luciano Spalletti ha già le sue grane e rischia di perdere per diverse settimane Francisco Conceicao, ieri sera in panchina e subentrato nel corso del secondo tempo per uno spento Nico Gonzalez. Il portoghese non ha inciso sul match, con la Lazio che nel finale ha messo in ghiaccio la contesa tra i fischi sonori del pubblico bianconero.

Juventus, scatta l’allarme per Conceicao: le condizioni del portoghese

Conceicao non è riuscito a spostare le sorti dell’incontro e nel corso della ripresa ha rimediato un problema fisico alla spalla, uscendo piuttosto sofferente dal campo al triplice fischio.

Per l’ex Porto e figlio d’arte si sospetta una lussazione e nelle prossime ore si sottoporrà a tutti i controlli del caso. Se gli esami strumentali al J-Medical dovessero confermare la prima diagnosi, Conceicao rischia almeno un mese di stop e di ritornare in campo direttamente dopo la sosta delle nazionali di novembre.

Tra campionato ed Europa League, il nazionale portoghese potrebbe saltare ben 6 partite: altra tegola in vista per Spalletti…