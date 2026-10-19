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Due partite decisive per il futuro di Allegri, due i nomi per la panchina azzurra

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Il KO di Venezia rischia di pesare molto sulla panchina di Massimiliano Allegri, che nelle prossime due partite è chiamato a trovare la vittoria per salvare la propria panchina.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico livornese è stato confermato alla guida del Napoli da Aurelio De Laurentiis, che crede nelle capacità dell’ex allenatore del Milan e nella possibilità di risollevare la stagione.

Le partite contro Bodø/Glimt in Champions League e Roma in campionato, però, saranno decisive con il Napoli che sarà chiamato a trovare il successo in questi due incontri fondamentali per la sua stagione.

Nel caso in cui dovessero arrivare due sconfitte, non è da escludere che il club possa decidere di cambiare in panchina con l’esonero di Massimiliano Allegri che diventerebbe un’eventualità concreta.

I nomi che circolano attorno alla panchina del Napoli in questo momento sono quelli di Stefano Pioli, tecnico fermo dall’avventura sulla panchina della Fiorentina, e quello di Thiago Motta, allenatore ex Juventus da sempre molto gradito ad Aurelio De Laurentiis e alla dirigenza partenopea.

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