Esonero Spalletti, pazienza finita tra i tifosi: il nome di Conte è sempre più forte

La sconfitta contro la Lazio in casa per 3-0 rischia di costare caro a Luciano Spalletti.

La Juventus perde in campionato contro la Lazio in casa e vede allontanarsi la vetta della classifica. Un 3-0 contro gli uomini di Gattuso che rischia di pesare molto sulla stagione dei bianconeri e anche sul futuro di Luciano Spalletti alla guida della Juventus.

La vittoria in casa del Celta Vigo aveva fatto tornare il sereno alla Juventus, ma il KO contro la Lazio e con un risultato così pesante potrebbe cambiare gli equilibri all’interno della squadra bianconera.

Sui social diversi tifosi bianconeri si sono già scatenati chiedendo l’esonero dell’ex CT della Nazionale italiana e il ritorno in panchina alla Juventus di Antonio Conte. L’ex allenatore di Napoli e Inter è attualmente libero e piace molto anche al Manchester United, con la Juventus che nei prossimi giorni dovrà decidere cosa fare della propria guida tecnica con la posizione di Luciano Spalletti che inizia a farsi critica.