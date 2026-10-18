Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero Spalletti, pazienza finita tra i tifosi: il nome di Conte è sempre più forte

Foto dell'autore

La sconfitta contro la Lazio in casa per 3-0 rischia di costare caro a Luciano Spalletti.

Spalletti
La posizione di Spalletti a rischio (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus perde in campionato contro la Lazio in casa e vede allontanarsi la vetta della classifica. Un 3-0 contro gli uomini di Gattuso che rischia di pesare molto sulla stagione dei bianconeri e anche sul futuro di Luciano Spalletti alla guida della Juventus.

La vittoria in casa del Celta Vigo aveva fatto tornare il sereno alla Juventus, ma il KO contro la Lazio e con un risultato così pesante potrebbe cambiare gli equilibri all’interno della squadra bianconera.

Sui social diversi tifosi bianconeri si sono già scatenati chiedendo l’esonero dell’ex CT della Nazionale italiana e il ritorno in panchina alla Juventus di Antonio Conte. L’ex allenatore di Napoli e Inter è attualmente libero e piace molto anche al Manchester United, con la Juventus che nei prossimi giorni dovrà decidere cosa fare della propria guida tecnica con la posizione di Luciano Spalletti che inizia a farsi critica.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 850 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6510

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

3 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

4 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

5 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

6 / 7

Da quale club arrivò Zlatan Ibrahimović alla Juventus nel 2004?

7 / 7

Da quale club arrivò Gabriel Batistuta alla Fiorentina nel 1991?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie