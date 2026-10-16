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De Bruyne-Allegri, spunta la verità: tifosi del Napoli sorpresi

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Nervosismo in panchina tra il centrocampista belga e il tecnico durante la gara di Champions League. 

Il Napoli vive un momento davvero delicato dopo il pesante ko subito sul campo del Villarreal nel match valido per la seconda giornata di Champions League. Proprio nel corso della sfida giocata in Spagna, Kevin De Bruyne e Max Allegri si sono resi protagonisti di un siparietto infuocato: il tecnico azzurro ha richiamato più volte l’attenzione del belga che, però, non si è nemmeno girato per incrociare lo sguardo del suo allenatore.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

E adesso lo stesso Allegri prova a fare chiarezza su quanto accaduto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia: “Infastidito da certi atteggiamenti di De Bruyne? No, assolutamente. C’è stata un’incomprensione in campo in un momento particolare del match, ma è finita lì. Ci saranno altri episodi simili, l’importante è capirsi subito. C’è stata un po’ di incomprensione, ma Kevin è un ragazzo intelligente e ha capito“.

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