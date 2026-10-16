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Bellingham-Real Madrid, firma in arrivo: tutti i dettagli

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Aggiornamenti importanti sul futuro del fortissimo centrocampista della Nazionale inglese. 

Jude Victor William Bellingham indosserà la casacca del Real Madrid ancora per diverse stagioni. Il fortissimo centrocampista inglese classe 2003, che è legato al club allenato da Mourinho da un contratto fino al 30 giugno 2029, si appresta infatti a rinnovare fino al 2031.

Giocatori del Real Madrid esultano
Festa Real Madrid (Calciomercato.it) – foto da Ansa

Lo riferisce in queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui le parti avrebbero ormai raggiunto un’intesa definitiva e Bellingham firmerà a breve un nuovo contratto a lungo termine con il Real Madrid.

Dopo Arda Güler e Courtois, il presidente Florentino Perez blinderà dunque un altro dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di José Mourinho: una notizia fantastica per tutti i tifosi del Real.

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