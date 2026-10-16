Conte-Juve, altra clamorosa conferma: i tifosi sognano

Il tecnico leccese continua a essere accostato con insistenza alla panchina bianconera, ecco le ultimissime.

Dopo il deludente pareggio in campionato contro il Cagliari, la Juve torna al successo in Europa League. I bianconeri vincono sul campo del Celta Vigo col punteggio di 2-1 e volano in testa alla classifica dopo due giornate.

Continuano, però, a circolare con insistenza voci su un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina della Juve, al posto di Spalletti. A confermarlo è adesso Antonio Cassano nel corso del consueto appuntamento con ‘Viva El Futbol’: “Conte? Per me sta aspettando la Juventus, sono pronto a scommettere quello che vogliamo, sono convinto fino alla morte. Manchester United? Non lo so se ha cercato Conte, ma secondo me in caso di offerta può anche declinare visto che sta aspettando la Juve“. Come la prenderanno i tifosi della Vecchia Signora?