Dybala e Koné infortunati: diagnosi e tempi di recupero dopo Roma-Real

Il fantasista argentino e il centrocampista francese si sono fatti male durante il primo tempo

Il lascito di Roma-Real Madrid è stato a dir poco funesto per Gian Piero Gasperini e per i tifosi giallorossi che, oltre a dover digerire la clamorosa rimonta degli spagnoli, dovranno fare i conti anche con gli infortuni di Paulo Dybala e Manu Koné.

Il centrocampista francese ha lasciato il campo in lacrime per un infortunio alla coscia al quarto d’ora, mentre il fantasista argentino si è fermato all’intervallo per un affaticamento muscolare. A fare chiarezza sull’entità dei due infortuni è Gian Piero Gasperini, intervenuto poco fa in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro il Genoa: “Koné ha rimediato una lesione di primo grado non particolarmente significativa, speriamo di poterlo recuperare contro il Sassuolo. Per Dybala non ci sono situazioni particolari, si tratta di un affaticamento sul gemello del polpaccio, speriamo di recuperarlo la prossima settimana“.