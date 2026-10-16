Bologna-Inter, non ci sarà una delle stelle più attese: la lista dei convocati

Pesantissima tegola in vista della sfida in programma sabato alle ore 18,00, cos’è successo.
Cresce l’attesa per la sfida tra Bologna e Inter, in programma sabato alle ore 18,00 e valevole per la settima giornata di Serie A. La squadra di Chivu vuole tornare alla vittoria dopo il pesante ko interno contro il Bruges in Champions League, ma i rossoblu venderanno cara la pelle.
Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, deve rinunciare però al suo uomo migliore ovvero Orsolini che non è stato convocato. Ecco la lista completa:
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 824 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?