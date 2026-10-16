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Bologna-Inter, non ci sarà una delle stelle più attese: la lista dei convocati

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Pesantissima tegola in vista della sfida in programma sabato alle ore 18,00, cos’è successo. 

Cresce l’attesa per la sfida tra Bologna e Inter, in programma sabato alle ore 18,00 e valevole per la settima giornata di Serie A. La squadra di Chivu vuole tornare alla vittoria dopo il pesante ko interno contro il Bruges in Champions League, ma i rossoblu venderanno cara la pelle.

Riccardo Orsolini
Orsolini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, deve rinunciare però al suo uomo migliore ovvero Orsolini che non è stato convocato. Ecco la lista completa:

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

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2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è la cessione più ricca nella storia della Serie A?

4 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

5 / 7

Nel 1992 il Milan pagò al Torino una cifra record mondiale per quale giocatore?

6 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

7 / 7

Da quale club arrivò Pavel Nedvěd alla Lazio nel 1996?

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