Tre rinnovi in arrivo in casa Milan, i rossoneri vogliono chiudere entro il 2026

Il Milan è al lavoro sul fronte calciomercato, con particolare attenzione ai rinnovi di contratto di tre giocatori importanti della rosa a disposizione di Ruben Amorim.
La volontà della società rossonera è quella di blindare i principali punti di riferimento della squadra, allontanando l’interesse di alcune formazioni di Premier League nei confronti dei propri calciatori più importanti.
L’obiettivo del Milan è raggiungere un’intesa con Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Christian Pulisic per il rinnovo dei rispettivi contratti entro la fine del 2026.
Per il difensore serbo sarebbe pronto un nuovo accordo fino a giugno 2031, mentre per il centrocampista francese la proposta prevederebbe un prolungamento fino a giugno 2029, con un’opzione per estendere ulteriormente il contratto fino al 2030.
Anche Christian Pulisic potrebbe legarsi al Milan fino al 2031. L’attaccante statunitense, del resto, ha recentemente ribadito di trovarsi molto bene a Milano e di essere felice di vestire la maglia rossonera. Un segnale che potrebbe favorire il raggiungimento di un’intesa tra le parti.
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