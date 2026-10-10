Milan, contro il Sassuolo Amorim cambia modulo: la formazione rossonera

Il Milan sta preparando la trasferta di Sassuolo, valida per la sesta giornata di Serie A.

I rossoneri sono pronti ad affrontare gli uomini di Alberto Aquilani con un nuovo modulo di gioco. Ruben Amorim infatti sta pensando di schierare il Milan con un 4-4-2.

Un modulo che il Milan ha utilizzato in occasione della partita casalinga contro il Lecce, prima della sosta valida per le partite delle nazionali. In porta ci sarà Mike Maignan. La linea difensiva sarà composta da Mario Gila sulla fascia destra, De Winter e Pavlovic al centro, sulla sinistra Bartesaghi è in vantaggio su Estupinan.

A centrocampo sulla destra spazio a Chukwueze, al centro Rabiot e Modric, mentre sulla sinistra dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Diego Moreira. In attacco Pulisic sarà in appoggio a Gonçalo Ramos.