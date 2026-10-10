Juve, nome nuovo in attacco: ha una clausola rescissoria da 100 milioni

Bianconeri pronti a un grande sforzo economico per regalare a Spalletti un attaccante super, i dettagli.

Kolo Muani è ancora a secco in campionato, mentre Woltemade a fine stagione tornerà al Newcastle. La Juventus, dunque, ha la necessità di prendere un nuovo attaccante e l’ultima idea si chiama Vangelis Pavlidis, attaccante classe 1998 del Benfica e della nazionale greca.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore “Caughtoffside.com”, secondo cui Carnevali e Massara apprezzerebbero tantissimo il 27enne originario di Salonicco ma la clausola rescissoria monstre da 100 milioni di euro renderebbe l’affare a dir poco complicato.

Pavlidis piace anche a Barcellona, Tottenham e Milan: chi la spunterà alla fine? Lo sapremo nelle prossime settimane e come sempre vi terremo aggiornati.