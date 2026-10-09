Mister 100 milioni incanta Juve e Milan: asta folle per il bomber

Kolo Muani, Nick Woltemade e Gonçalo Ramos sin qui non hanno rispettato le aspettative di fine mercato e non sono riusciti a prendersi sulle spalle l’attacco di Juventus e Milan. I due bianconeri sono ancora fermi a zero gol, il portoghese è a quota uno, ma viene da un momento estremamente prolifico con la nazionale (3 gol e 1 assist in 4 partite).

Al di là del rendimento dell’ex PSG, sin qui Ruben Amorim non ha dato molta fiducia a Francesco Camarda e la ricerca di una nuova punta in vista del mercato invernale è diventata una priorità in casa rossonera. Uno dei nomi più caldi resta quello di Endrick, in grado di giocare sia come centravanti, sia come trequartista/seconda punta.

Gerry Cardinale spera di riuscire a sfruttare il legame solido con la ROC Nations Sport per battere la concorrenza, compresa quella della Roma, ma ci sono anche altri obiettivi nel mirino del Milan, alcuni condivisi proprio con la Juve.

Secondo Daily Briefing, ad esempio, il Diavolo e la Vecchia Signora stimano molto Vangelis Pavlidis. Sotto contratto con il Benfica fino al 2029, con tanto di clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il bomber 27enne stando a Caughtoffside piace anche al Barcellona e al Tottenham.

Concorrenza e prezzo, per concludere, rendono a dir poco complicata la missione delle due squadre italiane, ma non sorprende affatto l’interesse per uno degli attaccanti più prolifici del momento (14 gol in 13 partite stagionali).