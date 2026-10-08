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Obiettivo Endrick, il Milan non molla il brasiliano: il piano rossonero

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Il Milan non molla Endrick in vista del calciomercato di gennaio con i rossoneri che cercano rinforzi per quello che riguarda il reparto offensivo.

Endrick
Calciomercato Milan, piace Endrick (Ansa Foto) – calciomercato.it

Oltre alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio, il Milan guarda con attenzione anche a quello che potrebbe essere un colpo per il reparto offensivo con Endrick del Real Madrid nel mirino.

La punta non sta trovando spazio alla corte di Mourinho e potrebbe salutare durante la prossima sessione di trattative per cercare minutaggio altrove. Il Milan lo aveva cercato senza successo in estate, ma nei pensieri del club meneghino c’è quello di fare un tentativo in prestito con diritto di riscatto.

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