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Juve, sfida con l’Atletico Madrid per un super nome in attacco: 50 milioni

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I bianconeri monitorano diverse piste di mercato in vista del nuovo anno, ecco le ultimissime. 

Si chiama Pavel Sulc, è un centrocampista offensivo classe 2000 e si sta mettendo in mostra in Francia con la maglia del Lione. La Juventus lo osserva da tempo ma servirà una super offerta per bruciare la concorrenza e per portare l’ex Viktoria Plzeň a Torino.

Juventus, strada in salita per Balde
Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Sulc, infatti, è finito nel mirino di Atletico Madrid e Aston Villa che sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per il suo cartellino. Il 25enne nato a Karlovy Vary vale già 50 milioni di euro, ma l’amministratore delegato Carnevali è al lavoro per abbassare le pretese del Lione e per anticipare tutti. Ci riuscirà secondo voi alla fine?

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