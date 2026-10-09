Juve, sfida con l’Atletico Madrid per un super nome in attacco: 50 milioni

I bianconeri monitorano diverse piste di mercato in vista del nuovo anno, ecco le ultimissime.

Si chiama Pavel Sulc, è un centrocampista offensivo classe 2000 e si sta mettendo in mostra in Francia con la maglia del Lione. La Juventus lo osserva da tempo ma servirà una super offerta per bruciare la concorrenza e per portare l’ex Viktoria Plzeň a Torino.

Sulc, infatti, è finito nel mirino di Atletico Madrid e Aston Villa che sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per il suo cartellino. Il 25enne nato a Karlovy Vary vale già 50 milioni di euro, ma l’amministratore delegato Carnevali è al lavoro per abbassare le pretese del Lione e per anticipare tutti. Ci riuscirà secondo voi alla fine?