Simone Inzaghi in Serie A, l’agente: “Lo hanno cercato club italiani”

Simone Inzaghi è finito nel mirino di alcuni club italiani durante la scorsa estate, salvo poi restare in Arabia Saudita.

Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, ha parlato a Sportmediaset per fare il punto sul tecnico dell’Al-Hilal, affermando che durante la scorsa estate è finito nel mirino di diverse società, alcune italiane.

“Simone Inzaghi è stato cercato da quattro o cinque società, tra cui anche italiane. Non le abbiamo prese in considerazione perché la sua volontà era quella di restare. L’anno di esperienza in Arabia Saudita gli è servito tanto, poi alla fine della stagione in corso tireremo le somme”.