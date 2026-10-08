Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Simone Inzaghi in Serie A, l’agente: “Lo hanno cercato club italiani”

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Simone Inzaghi è finito nel mirino di alcuni club italiani durante la scorsa estate, salvo poi restare in Arabia Saudita.

Inzaghi prima di una partita dell'Al-Hilal
Simone Inzaghi cercato in Serie A (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, ha parlato a Sportmediaset per fare il punto sul tecnico dell’Al-Hilal, affermando che durante la scorsa estate è finito nel mirino di diverse società, alcune italiane.

“Simone Inzaghi è stato cercato da quattro o cinque società, tra cui anche italiane. Non le abbiamo prese in considerazione perché la sua volontà era quella di restare. L’anno di esperienza in Arabia Saudita gli è servito tanto, poi alla fine della stagione in corso tireremo le somme”.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 726 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5727

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie