Juve, delusione Woltemade: si valutano 3 profili in attacco

La dirigenza di corso Galileo Ferraris è sempre alla ricerca di nuovo centravanti in vista del prossimo anno.

Siamo appena alla quinta giornata di campionato ed è presto per fare bilanci, ma in casa Juventus sono in molti a porsi delle domande su Nick Woltemade. L’attaccante di proprietà del Newcastle ha fin qui deluso le aspettative, con Spalletti impegnato a capire come valorizzare il gigante di Brema.

Woltemade si è trasferito a Torino in prestito oneroso senza alcun opzione di riscatto e al termine della stagione tornerà in Inghilterra, per cui l’amministratore delegato Carnevali è già al lavoro per portare a Torino un nuovo attaccante. Secondo quanto riferito oggi da “La Gazzetta dello Sport’, la Juve avrebbe messo nel mirino soprattutto 3 profili: Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Antonio Raimondo (in prestito al Frosinone dal Bologna) e Folarin Balogun (Monaco). Chi sarà il nuovo attaccante della Juventus?