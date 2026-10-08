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Juve, delusione Woltemade: si valutano 3 profili in attacco

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La dirigenza di corso Galileo Ferraris è sempre alla ricerca di nuovo centravanti in vista del prossimo anno.

Mateo Retegui
Retegui potrebbe toornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Siamo appena alla quinta giornata di campionato ed è presto per fare bilanci, ma in casa Juventus sono in molti a porsi delle domande su Nick Woltemade. L’attaccante di proprietà del Newcastle ha fin qui deluso le aspettative, con Spalletti impegnato a capire come valorizzare il gigante di Brema.

Woltemade si è trasferito a Torino in prestito oneroso senza alcun opzione di riscatto e al termine della stagione tornerà in Inghilterra, per cui l’amministratore delegato Carnevali è già al lavoro per portare a Torino un nuovo attaccante. Secondo quanto riferito oggi da “La Gazzetta dello Sport’, la Juve avrebbe messo nel mirino soprattutto 3 profili: Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Antonio Raimondo (in prestito al Frosinone dal Bologna) e Folarin Balogun (Monaco). Chi sarà il nuovo attaccante della Juventus?

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