Julian Alvarez prende una clamorosa decisione, addio sempre più vicino

Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale argentina.

In estate è stato vicinissimo al trasferimento al Barcellona, ma poi l’affare è saltato sul più bello e Julian Alvarez è rimasto all’Atletico Madrid. L’attaccante argentino classe 2000, però, è sempre più vicino all’addio ai Colchoneros, soprattutto dopo l’ultima decisione presa proprio in questi giorni.

Alvarez, infatti, avrebbe deciso di chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con il suo agente Fernando Hidalgo e avrebbe intenzione di affidarsi a una nuova agenzia. Attenzione soprattutto alla pazza idea Javier Pastore: l’ex calciatore di Palermo e Roma pochi mesi fa ha creato una nuova società di procura (The Elegant Game) e presto potrebbe curare proprio gli interessi del forte attaccante dell’Atletico Madrid. Il passaggio a un nuovo agente potrebbe agevolare il trasferimento del 26enne originario di Calchin in un nuovo club.