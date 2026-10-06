Roma, doppio colpo in arrivo per Gasperini: i giallorossi sognano | CM

La Roma è al lavoro per cercare di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della seconda parte di stagione con i giallorossi a caccia di rinforzi.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Roma starebbe valutando nuovi investimenti in vista del calciomercato di gennaio con due colpi che potrebbero arrivare nel reparto offensivo nel caso in cui la squadra dovesse essere ancora in lotta per il titolo.
Se la Roma dovesse trovarsi a stretto contatto con la testa della classifica il club potrebbe tentare di rinforzare la propria rosa con un paio di colpi in attacco completando l’organico a disposizione di Gasperini. Da Nusa a Luiz Henrique sono molti i nomi accostati alla formazione giallorossa, ma occhio alla possibilità Chiesa, in uscita dal Liverpool.
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