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Infortunio Saelemaekers, brutte notizie per i rossoneri: la situazione

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Non arrivano buone notizie in casa Milan per quello che riguarda le condizioni di Alexis Saelemaekers con l’esterno belga che è ancora fuori per infortunio.

Saelemaekers
Milan, Saelemaekers va ko (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il belga, rimasto a Milanello durante la sosta per le nazionali non venendo convocato dal Belgio, si è infortunato lo scorso 29 settembre con gli esami del caso che avevano escluso problemi per quello che riguarda i legamenti.

Il calciatore classe 1999, però, non riesce ancora a prendere parte agli allenamenti con il resto del gruppo e, secondo quanto affermato da Sky, potrebbe trattarsi di qualcosa di più grave del previsto.

Questo il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale.

Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico.

Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato”.

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