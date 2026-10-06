Allenamento Roma, le condizioni di Malen e Wesley in vista del Como

Gian Piero Gasperini ha perso Cristante per un’infiammazione al ginocchio, il punto sul bomber e l’esterno
Dopo tre giorni di riposo, la Roma è tornata ad allenarsi martedì pomeriggio a Trigoria per continuare la preparazione in vista del Como. Una sfida importante che mette di fronte le due migliori sorprese dello scorso campionato, mettendo in palio punti importanti per il vertice della classifica.
In riva al Lago, Gian Piero Gasperini non potrà contare su Bryan Cristante, fermato da una seria infiammazione al ginocchio, ma spera di recuperare al 100% Wesley e Donyell Malen, rimasti a Trigoria per alcuni acciacchi.
L’esterno brasiliano e il bomber olandese hanno lavorato parzialmente in gruppo, rimpinguato dal rientro dagli impegni nelle nazionali di Mancini, Ghilardi, Lulli, Pisilli, Ndicka, Koulierakis e De Marzi.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 706 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?