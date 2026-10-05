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Leoni piace a due big italiane, affondo in casa Liverpool

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Giovanni Leoni è finito nel mirino di due big italiane in vista del calciomercato di gennaio con il difensore che è pronto a tornare dal lungo infortunio che lo ha frenato.

Giovanni Leoni
Leoni verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Acquistato dal Liverpool poco più di un anno fa, il giovane difensore italiano si è dovuto fermare immediatamente per la rottura del crociato.

Pronto a tornare in campo a disposizione di Iraola, Leoni dovrà cercare di trovare spazio in una rosa che vede grandi difensori davanti a lui, da Van Dijk a Jacquet.

Inter e Juventus, secondo quanto affermato dal Sun, sarebbero sulle tracce dell’ex Parma e potrebbero fare un tentativo nel caso in cui dovesse trovare poco spazio con la maglia dei Reds.

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