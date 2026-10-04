Si rompe il crociato in amichevole: mazzata devastante per un club di Serie A

Pessime notizie per una compagine del campionato italiano, ecco cos’è successo in queste ore.

Lo scorso 17 agosto si è trasferito dal Bologna al Colonia con la formula del prestito e la sua stagione era cominciata nel migliore dei modi con 2 reti in 3 apparizioni ufficiali, ma Thijs Jacco Jan Dallinga ha rimediato un bruttissimo infortunio in amichevole e dovrà rimanere a lungo fermo ai box.

L’attaccante olandese classe 2000 ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio e starà fermo 6-8 mesi: cambia, dunque, il suo futuro dal momento che Dallinga aveva lasciato il Bologna per approdare al Colonia in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. A questo punto, il club tedesco potrebbe decidere di non esercitare tale diritto al termine della stagione in corso.