Juventus, nuovo obiettivo a sinistra: vale 50-60 milioni

I bianconero continuano a cercare con insistenza un nuovo rinforzo sulla fascia, le ultimissime.
La Juventus è alla disperata ricerca di un nuovo laterale mancino, visto che Cambiaso ha recuperato solo ora dal problema alla caviglia e che Cabal è ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Spalletti.
E adesso dalla Germania arrivano conferme su un interesse della Vecchia Signora per Miguel Gutiérrez Ortega, classe 2001 di proprietà del Bayer Leverkusen: secondo quanto riferito dal portale ‘Fussball-news.de’, la Juve avrebbe già effettuato un sondaggio per il calciatore spagnolo ma la società tedesca chiederebbe circa 50-60 milioni di euro per liberarlo l’anno prossimo. Come andrà a finire? I bianconeri affonderanno il colpo nonostante le richieste elevate oppure decideranno alla fine di virare su altri profili per rinforzare quel ruolo?
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 673 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?