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Juventus, nuovo obiettivo a sinistra: vale 50-60 milioni

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I bianconero continuano a cercare con insistenza un nuovo rinforzo sulla fascia, le ultimissime. 

La Juventus è alla disperata ricerca di un nuovo laterale mancino, visto che Cambiaso ha recuperato solo ora dal problema alla caviglia e che Cabal è ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Spalletti.

Gutierrez con il Girona
Gutierrez (ANSA) Calciomercato.it

E adesso dalla Germania arrivano conferme su un interesse della Vecchia Signora per Miguel Gutiérrez Ortega, classe 2001 di proprietà del Bayer Leverkusen: secondo quanto riferito dal portale ‘Fussball-news.de’, la Juve avrebbe già effettuato un sondaggio per il calciatore spagnolo ma la società tedesca chiederebbe circa 50-60 milioni di euro per liberarlo l’anno prossimo. Come andrà a finire? I bianconeri affonderanno il colpo nonostante le richieste elevate oppure decideranno alla fine di virare su altri profili per rinforzare quel ruolo?

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