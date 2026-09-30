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Quattro nomi sulla lista degli acquisti per gennaio: il Milan fa sul serio

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Il Milan pensa già al mercato di gennaio con i rossoneri che hanno messo sulla lista dei desideri per la seconda parte di stagione quattro nomi.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per quello che riguarda la difesa piace sempre Gonçalo Inacio con Tiago Gabriel del Lecce che sembra essere la prima alternativa. Occhio però anche alla possibilità Kim con il sudcoreano che piace ad Amorim e alla dirigenza rossonera. C’è, però, anche un nome per quello che riguarda l’attacco.

In casa rossonera si continua a seguire con attenzione Endrick, fuori dai piani di Mourinho e pronto a salutare di nuovo a metà stagione.

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