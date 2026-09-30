Juventus, Conceicao non si allena: le ultime dal Portogallo

L’attaccante lusitano della Juve ha accusato un problema fisico nel match di Nations League contro la Norvegia: le sue condizioni

Tira un sospiro di sollievo Luciano Spalletti. Niente di grave per Francisco Conceicao, uscito acciaccato dall’ultimo match giocato con la maglia del Portogallo.

Il ‘folletto’ bianconero ha rimediato un lieve infortunio nella sfida di Nations League in casa della Norvegia, che ha visto il successo per 2-1 della nazionale lusitana. Il Portogallo ha comunicato un aggiornamento su Conceicao, spiegando che il giocatore non si è allenato con il resto del gruppo nell’ultima seduta di allenamento a causa di un problema fisico.

Juventus, Conceicao ko col Portogallo: le sue condizioni

L’attaccante della Juve rimane nel ritiro portoghese e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente in vista delle prossime sfide contro Danimarca e Norvegia.

Per Conceicao si tratta comunque di una botta alla coscia e lo staff medico bianconero ha ricevuto rassicurazioni sulla situazione dell’ex Porto, che dovrebbe essere quindi regolarmente a disposizione di Spalletti per la ripresa del campionato nella trasferta di Cagliari. Il portoghese è una pedina fondamentale per lo scacchiere del tecnico di Certaldo ed è andato a segno nell’ultima gara prima della sosta contro l’Atalanta.

La Juventus in estate ha rispedito al mittente le avance dalla Premier League e sta valutando il rinnovo del giocatore oltre il giugno 2030, attuale scadenza del contratto con la ‘Vecchia Signora’.