Como e Inter, dalla clausola alla concorrenza: il punto su Aranda | CM

Il fantasista argentino è stato accostato anche alle due squadre italiane

Ai box da fine agosta per una frattura al perone, Tomas Aranda dovrebbe tornare in campo a dicembre, proprio in prossimità della data iniziale del calciomercato invernale, fissato al 28 dicembre del 2026.

Nelle ultime ore, fonti argentine hanno accostato il giovane centrocampista anche a Como, Fiorentina e Inter, ma sulle tracce del numero 10 del Boca Juniors ci sono anche diverse squadre inglesi, portoghesi e spagnole.

Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea e Liverpool hanno osservato il trequartista anche dal vivo prima del grave infortunio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, al momento le squadre italiane non hanno ancora avviato trattative ufficiali.

Gli Xeneizes, dal canto loro, vorrebbero tenere il calciatore a men che non venga pagata la clausola rescissoria da 20 milioni di dollari (circa 17,6 milioni di euro) presente sul contratto in scadenza il 31 dicembre del 2029. Una cifra che può salire anche a 25 milioni di dollari per alcune squadre specifiche.